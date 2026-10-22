Etawah News: सिटी में आज

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इटावा : सैफई स्टेडियम में राज्यस्तरीय एथलेक्टिस ट्रायल प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।



रोजगार मेला

इटावा : शहर के आईटीआई में रोजगार मेला का आयोजन सुबह 10 बजे।



विसर्जन

इटावा : शहर के रामलीला मैदान से श्रीराम लीला समिति में देवी प्रतिमाओं विसर्जन सुबह 10 बजे से।

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रामलीला

भरथना: मिडिल स्कूल मैदान में श्री रामलीला महोत्सव में श्रीराम राज्याभिषेक कार्यक्रम का आयोजन रात 08 बजे से।

बकेवर: लखना की रामलीला में श्रीराम राज्याभिषेक कार्यक्रम का आयोजन रात 08 बजे से।

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व्हाट्सएप नंबर

9528031737

ट्रायल प्रतियोगिता