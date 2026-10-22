Etawah News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Thu, 22 Oct 2026 10:50 PM IST
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ट्रायल प्रतियोगिता
इटावा : सैफई स्टेडियम में राज्यस्तरीय एथलेक्टिस ट्रायल प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।
रोजगार मेला
इटावा : शहर के आईटीआई में रोजगार मेला का आयोजन सुबह 10 बजे।
विसर्जन
इटावा : शहर के रामलीला मैदान से श्रीराम लीला समिति में देवी प्रतिमाओं विसर्जन सुबह 10 बजे से।
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रामलीला
भरथना: मिडिल स्कूल मैदान में श्री रामलीला महोत्सव में श्रीराम राज्याभिषेक कार्यक्रम का आयोजन रात 08 बजे से।
बकेवर: लखना की रामलीला में श्रीराम राज्याभिषेक कार्यक्रम का आयोजन रात 08 बजे से।
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व्हाट्सएप नंबर
9528031737
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इटावा : सैफई स्टेडियम में राज्यस्तरीय एथलेक्टिस ट्रायल प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।
रोजगार मेला
इटावा : शहर के आईटीआई में रोजगार मेला का आयोजन सुबह 10 बजे।
विसर्जन
इटावा : शहर के रामलीला मैदान से श्रीराम लीला समिति में देवी प्रतिमाओं विसर्जन सुबह 10 बजे से।
रामलीला
भरथना: मिडिल स्कूल मैदान में श्री रामलीला महोत्सव में श्रीराम राज्याभिषेक कार्यक्रम का आयोजन रात 08 बजे से।
बकेवर: लखना की रामलीला में श्रीराम राज्याभिषेक कार्यक्रम का आयोजन रात 08 बजे से।
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