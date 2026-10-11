Etawah News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Sun, 11 Oct 2026 11:47 PM IST
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प्रतियोगिता
इटावा : 28 वीं वाहिनी पीएसी में 10वीं अंतरवाहिनी मलखंभ प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।
इटावा : जनता डिग्री कॉलेज बकेवर में संस्वर गायन प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा
महेवा : ग्राम पंचायत उझियानी में हाईवे समीप बगिया में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 02 बजे से।
रामलीला
इटावा : शहर के रामलीला मैदान से श्रीरामलीला समिति में रामगमन व दशरथ मरण का आयोजन शाम 08 बजे से।
इटावा : मानिकपुर बसू की रामलीला महोत्सव में जनक विलाप व लक्ष्मण-परशुराम संवाद की लीला का आयोजन सुबह 08 बजे से।
भरथना: मिडिल स्कूल मैदान में श्री रामलीला महोत्सव में अहिल्या उद्धार व पुष्प वाटिका की लीला रात 08 बजे से।
जसवंतनगर : संकट मोचन रामलीला मंडल की ओर से राम बरात का आयोजन रात 08 बजे से।
बसरेहर : क्षेत्र की रामलीला में लक्ष्मण-परशुराम की लीला का आयोजन शाम 08 बजे से।
बकेवर: लखना की रामलीला में कैकेयी वरदान व राम वनगमन की लीला आयोजन रात 08 बजे से।
ताखा : सरसई नावर रामलीला में नारद मोह व रामजन्म की लीला का मंचन रात 08 बजे से
व्हाट्सएप नंबर
9528031737
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इटावा : 28 वीं वाहिनी पीएसी में 10वीं अंतरवाहिनी मलखंभ प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।
इटावा : जनता डिग्री कॉलेज बकेवर में संस्वर गायन प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा
महेवा : ग्राम पंचायत उझियानी में हाईवे समीप बगिया में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 02 बजे से।
रामलीला
इटावा : शहर के रामलीला मैदान से श्रीरामलीला समिति में रामगमन व दशरथ मरण का आयोजन शाम 08 बजे से।
इटावा : मानिकपुर बसू की रामलीला महोत्सव में जनक विलाप व लक्ष्मण-परशुराम संवाद की लीला का आयोजन सुबह 08 बजे से।
भरथना: मिडिल स्कूल मैदान में श्री रामलीला महोत्सव में अहिल्या उद्धार व पुष्प वाटिका की लीला रात 08 बजे से।
जसवंतनगर : संकट मोचन रामलीला मंडल की ओर से राम बरात का आयोजन रात 08 बजे से।
बसरेहर : क्षेत्र की रामलीला में लक्ष्मण-परशुराम की लीला का आयोजन शाम 08 बजे से।
बकेवर: लखना की रामलीला में कैकेयी वरदान व राम वनगमन की लीला आयोजन रात 08 बजे से।
ताखा : सरसई नावर रामलीला में नारद मोह व रामजन्म की लीला का मंचन रात 08 बजे से
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