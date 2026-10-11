Etawah News: सिटी में आज

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इटावा : 28 वीं वाहिनी पीएसी में 10वीं अंतरवाहिनी मलखंभ प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।



इटावा : जनता डिग्री कॉलेज बकेवर में संस्वर गायन प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 10 बजे से।



श्रीमद्भागवत कथा



महेवा : ग्राम पंचायत उझियानी में हाईवे समीप बगिया में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 02 बजे से।



रामलीला



इटावा : शहर के रामलीला मैदान से श्रीरामलीला समिति में रामगमन व दशरथ मरण का आयोजन शाम 08 बजे से।



इटावा : मानिकपुर बसू की रामलीला महोत्सव में जनक विलाप व लक्ष्मण-परशुराम संवाद की लीला का आयोजन सुबह 08 बजे से।



भरथना: मिडिल स्कूल मैदान में श्री रामलीला महोत्सव में अहिल्या उद्धार व पुष्प वाटिका की लीला रात 08 बजे से।



जसवंतनगर : संकट मोचन रामलीला मंडल की ओर से राम बरात का आयोजन रात 08 बजे से।



बसरेहर : क्षेत्र की रामलीला में लक्ष्मण-परशुराम की लीला का आयोजन शाम 08 बजे से।



बकेवर: लखना की रामलीला में कैकेयी वरदान व राम वनगमन की लीला आयोजन रात 08 बजे से।



ताखा : सरसई नावर रामलीला में नारद मोह व रामजन्म की लीला का मंचन रात 08 बजे से



व्हाट्सएप नंबर



9528031737

प्रतियोगिता