Etawah News: आज भारी बारिश का अलर्ट, स्कूलों में अवकाश घोषित

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मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को जिले का न्यूनतम तापमान करीब 21 डिग्री और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडे ने बताया कि विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 27 सितंबर से मौसम में बदलाव आएगा। इस दिन आसमान आंशिक रूप से बादल छाए रहने और बारिश की संभावना कम रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक पहुंच सकता है। इसके बाद 28 सितंबर को 33 डिग्री और 29 सितंबर से एक अक्तूबर तक अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। यानी बारिश के बाद अगले सप्ताह फिर गर्मी और उमस बढ़ सकती है।जिले में लगातार हो रही बारिश और शनिवार को भी बारिश की संभावना को देखते हुए सभी बोर्ड के विद्यालयों में 26 सितंबर को अवकाश घोषित किया गया है। बीएसए डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि डीएम के निर्देश पर यूपी बोर्ड, सीबीएसई सहित सभी बोर्ड के कक्षा एक से 12 तक के छात्र-छात्राओं के लिए शनिवार को अवकाश रहेगा। (संवाद)