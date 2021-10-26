Etawah News: नई दिल्ली-हावड़ा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन के बढ़ाए गए फेरे

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यह जानकारी उत्तर-मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि नई दिल्ली–हावड़ा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन को अप में प्रत्येक रविवार व डाउन में यह ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार को संचालित होनी थी। रेलवे ने आगामी त्योहार के चलते स्पेशल ट्रेन के फेरों की संख्या बढ़ाई है। यह ट्रेन संख्या 04052 नई दिल्ली-हावड़ा फेस्टिवल स्पेशल गाड़ी पहले शुक्रवार के साथ रविवार व मंगलवार को संचालित की जाएगी।यह ट्रेन अक्टूबर में 06, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 व 30 को चलेगी और नवंबर में ये ट्रेन 01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27 व 29 नवंबर को संचालित की जाएगी। इस तरह ये ट्रेन अक्तूबर व नवंबर में कुल 24 फेरे लगाएगी।इसी तरह ट्रेन संख्या 04051 हावड़ा-नई दिल्ली फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन रविवार के साथ मंगलवार व गुरुवार को संचालित होगी। अक्तूबर में ये ट्रेन 08, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27 व 29 अक्टूबर को चलेगी। नवंबर में 01, 03, 05, 08, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26 व 29 नवंबर व एक दिसंबर तक चलेगी।