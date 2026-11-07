Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Grievance Redressal Day: 50 complaints registered, two resolved

समाधान दिवस: 50 शिकायतें दर्ज, दो का निपटारा

Sat, 07 Nov 2026 11:35 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Sat, 07 Nov 2026 11:35 PM IST
विज्ञापन
Grievance Redressal Day: 50 complaints registered, two resolved
फोटो 23:::सुनील कुमार।
भरथना। शनिवार को तहसील सभागार में डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ला की उपस्थिति में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ। इसमें विभिन्न समस्याओं को लेकर 50 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से दो शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए।
विज्ञापन

भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष हरिओम दुबे ने जल जीवन मिशन के अधूरे कार्य पूरे कराने की मांग की। पूर्व प्रधान शैलू शुक्ला ने रास्ता बनवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। नरेश चंद्र पोरवाल ने लेखपाल पर धन उगाही का आरोप लगाते हुए मकान मरम्मत रोकने की शिकायत की।
विज्ञापन

महाराज सिंह ने आम रास्ते पर कब्जे की बात कही। दीवान सिंह और अमोल सिंह ने सार्वजनिक नाली निर्माण की मांग की। कमलेश बाबू और अमर सिंह ने जलभराव से निजात दिलाने की व्यवस्था मांगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

------


नगला कुअरपाल ऊमरसैंडा निवासी सुनील कुमार ने बताया कि उनके गांव में आने-जाने के लिए केवल पगडंडी का रास्ता है। ग्रामीण छह साल से इस समस्या के समाधान के लिए प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

-----


जवाहर रोड निवासी तारादेवी (72) पैरालाइसिस से पीड़ित हैं। उन्होंने बताया कि उनके पति का नाम खतौनी में दर्ज नहीं किया गया, जबकि सेल टैक्स बकाया जमा हो चुका है। तहसील कर्मचारी पत्रावली गायब होने का बहाना बनाकर उन्हें कई वर्षों से टरका रहे हैं।

फोटो 23:::सुनील कुमार।

फोटो 23:::सुनील कुमार।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed