समाधान दिवस: 50 शिकायतें दर्ज, दो का निपटारा

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भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष हरिओम दुबे ने जल जीवन मिशन के अधूरे कार्य पूरे कराने की मांग की। पूर्व प्रधान शैलू शुक्ला ने रास्ता बनवाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। नरेश चंद्र पोरवाल ने लेखपाल पर धन उगाही का आरोप लगाते हुए मकान मरम्मत रोकने की शिकायत की।महाराज सिंह ने आम रास्ते पर कब्जे की बात कही। दीवान सिंह और अमोल सिंह ने सार्वजनिक नाली निर्माण की मांग की। कमलेश बाबू और अमर सिंह ने जलभराव से निजात दिलाने की व्यवस्था मांगी।नगला कुअरपाल ऊमरसैंडा निवासी सुनील कुमार ने बताया कि उनके गांव में आने-जाने के लिए केवल पगडंडी का रास्ता है। ग्रामीण छह साल से इस समस्या के समाधान के लिए प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।जवाहर रोड निवासी तारादेवी (72) पैरालाइसिस से पीड़ित हैं। उन्होंने बताया कि उनके पति का नाम खतौनी में दर्ज नहीं किया गया, जबकि सेल टैक्स बकाया जमा हो चुका है। तहसील कर्मचारी पत्रावली गायब होने का बहाना बनाकर उन्हें कई वर्षों से टरका रहे हैं।