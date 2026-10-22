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Etawah News: 36 मरीजों की जांच में डेंगू के पांच मरीज मिले पॉजिटिव

Thu, 22 Oct 2026 10:48 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Thu, 22 Oct 2026 10:48 PM IST
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Five patients tested positive for dengue out of 36 patients examined.
इटावा। जिले में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बृहस्पतिवार को संयुक्त जिला अस्पताल में 310 मरीजों की डेंगू, टाइफाइड मलेरिया के लक्षण दिखने पर उनके खून की जांच करवाई गई। इस दौरान 36 मरीजों की डेंगू की जांच की गई, इसमें पांच मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। इसमें एक मरीज जिला अस्पताल की ओपीडी में डेंगू का निकला जबकि चार भर्ती मरीज में डेंगू की पुष्टि हुई। जिला अस्पताल के डॉक्टरों की निगरानी में मरीजों का इलाज चल रहा है। डॉक्टर मरीजों को जल्द सही होने के लिए समय-समय पर जांच कर रहे हैं। (संवाद)
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