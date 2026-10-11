Etawah News: शौचालय में बुजुर्ग को सांप ने डसा

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इटावा। आगरा के जैतपुर थाना क्षेत्र के टीलूपुरा गांव निवासी भगवान स्वरूप तिवारी (58) को रविवार सुबह घर में बने शौचालय में सांप ने डस लिया। बेटे किशन तिवारी ने बताया हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका उपचार किया जा रहा है। परिजन सांप को भी पॉलिथीन में रखकर अस्पताल लेकर आए। इससे पहले परिजन घबराकर उन्हें उपचार के लिए गांव में ही झाड़-फूंक करने वाले व्यक्ति के पास ले गए। वहां से आराम नहीं मिलने पर परिजन उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टर शिवम राजपूत ने बताया उपचार के बाद बुजुर्ग की हालत स्थिर होने पर भर्ती कर लिया गया। (संवाद)