फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Dispute with husband over money for fees; wife hangs herself.

Etawah News: फीस के रुपये मांगने पर पति से विवाद, पत्नी ने लगाया फंदा

Mon, 28 Sep 2026 12:58 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Mon, 28 Sep 2026 12:58 AM IST
विज्ञापन
Dispute with husband over money for fees; wife hangs herself.
इटावा। दो बेटियों की पढ़ाई की फीस जमा कराने के लिए महिला ने पति से रुपये मांगे तो घर में विवाद हो गया। शराब के नशे में पहुंचे पति से कहासुनी के बाद महिला इतनी परेशान हो गई कि उसने छत पर बने कमरे में जाकर फंदा लगा लिया। परिजन की नजर पड़ते ही उसे फंदे से नीचे उतारा गया और गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया गया। यहां से डॉक्टर ने उसे आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई रेफर कर दिया।
विज्ञापन

भरथना थाना क्षेत्र के रानी नगर निवासी सेजल कक्षा 11 की छात्रा है। उसकी छोटी बहन कक्षा नौ में पढ़ती है। सेजल ने बताया दोनों बहनों की स्कूल फीस जमा नहीं हुई थी। शनिवार शाम उसके पिता अवधेश शराब के नशे में घर पहुंचे। मां आरती (35) ने बेटियों की फीस जमा करने के लिए रुपये मांगे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। पिता कोई काम नहीं करते हैं और शराब पीने के बाद मां से अक्सर झगड़ा करते हैं।
विज्ञापन

शनिवार को भी फीस के रुपये मांगने पर दोनों के बीच काफी देर तक कहासुनी हुई। विवाद के बाद मां आरती छत पर बने कमरे में चली गईं। कुछ देर बाद परिजन कमरे में पहुंचे तो आरती फंदे पर लटकी मिलीं। यह देखकर घर में अफरा-तफरी मच गई। परिजन ने उसे फंदे से नीचे उतारा और जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने उपचार शुरू किया, लेकिन हालत गंभीर होने पर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय रेफर कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

जिला अस्पताल के डॉक्टर ओमकांत राजपूत ने बताया कि महिला की हालत गंभीर थी, इसलिए प्राथमिक उपचार के बाद उसे सैफई रेफर किया गया है। बेटी ने बताया मां की हालत नाजुक बनी हुई है। प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। तहरीर मिलने पर मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed