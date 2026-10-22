Etawah News: बस स्टैंड के पास मिला ई-रिक्शा चालक का शव

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इटावा। शहर कोतवाली क्षेत्र में भरथना बस स्टैंड के पास बृहस्पतिवार सुबह एक युवक का शव पड़ा मिला। पुलिस ने शव की शिनाख्त फिरोजाबाद के मक्खनपुर निवासी रवि (40) के रूप में की। प्रभारी निरीक्षक यशवंत सिंह ने बताया वह कई वर्षों से परिवार से अलग इटावा में रहकर ई-रिक्शा चलाते थे। रवि शराब पीने के आदी थे और कुछ समय से बीमार चल रहे थे। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने किसी तरह की आशंका से इन्कार किया। उन्होंने शराब की लत और बीमारी के चलते मौत होने की बात कही। (संवाद)