Etawah News: परिजन से नाराज युवक ट्रांसफार्मर पर चढ़कर बैठा
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:23 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:23 PM IST
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जसवंतनगर। नवीन गल्ला मंडी के पास बुधवार शाम घरेलू कलह से नाराज युवक 11 हजार वोल्ट के ट्रांसफार्मर पर चढ़ गया। इससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। बिजली निगम के जेई ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद युवक को सकुशल नीचे उतारा।
मोहल्ला न्यू गुलाब बाड़ी निवासी 30 वर्षीय शीलू पुत्र हरमुख यादव परिजन से किसी बात को लेकर नाराज था। घर में विवाद के बाद वह नवीन गल्ला मंडी के मेन गेट के पास पहुंचा और ट्रांसफार्मर पर चढ़कर बैठ गया। तुरंत ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। घटना की सूचना बिजली निगम के जेई कौशल पांडे को दी गई।
सूचना मिलते ही जेई कौशल पांडे ने तुरंत ट्रांसफार्मर की बिजली आपूर्ति कटवा दी। गनीमत रही कि युवक के चढ़ते समय बिजली नहीं आ रही थी। परिजन और जेई के समझाने और करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद युवक नीचे उतर आया।
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मोहल्ला न्यू गुलाब बाड़ी निवासी 30 वर्षीय शीलू पुत्र हरमुख यादव परिजन से किसी बात को लेकर नाराज था। घर में विवाद के बाद वह नवीन गल्ला मंडी के मेन गेट के पास पहुंचा और ट्रांसफार्मर पर चढ़कर बैठ गया। तुरंत ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। घटना की सूचना बिजली निगम के जेई कौशल पांडे को दी गई।
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सूचना मिलते ही जेई कौशल पांडे ने तुरंत ट्रांसफार्मर की बिजली आपूर्ति कटवा दी। गनीमत रही कि युवक के चढ़ते समय बिजली नहीं आ रही थी। परिजन और जेई के समझाने और करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद युवक नीचे उतर आया।
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