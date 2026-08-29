Etawah News: बालिका से दुष्कर्म का आरोप, पुलिस बोली-निजी विवाद

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बालिका के पिता ने बताया कि शनिवार शाम बेटी को दुकान भेजा था। दो घंटे बाद वह डरी-सहमी लौटी और उसने गांव के तेरह वर्षीय किशोर पर गलत हरकत का आरोप लगाया। बालिका ने यह भी बताया कि किशोर पहले भी ऐसी हरकत कर चुका है। डर के कारण वह घर से चली गई थी और बाद में छज्जे पर छिपी मिली। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार विश्वकर्मा ने दुष्कर्म की घटना से इन्कार करते हुए इसे प्रथम दृष्टया आपसी विवाद का मामला बताया। परिजनों की ओर से अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। (संवाद)

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लवेदी। थाना क्षेत्र के एक गांव में आठ वर्षीय बालिका डरी-सहमी हालत में मिली। परिजनों ने दुष्कर्म की सूचना पुलिस को दी, हालांकि पुलिस ने इसे आपसी विवाद का मामला बताया है।