Etawah News: गोपियापुरा में बुखार का प्रकोप, कई लोग बीमार

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ग्रामीणों का आरोप गांव के आसपास है भारी गंदगी, कराई जाए सफाई

संवाद न्यूज एजेंसी

बकेवर। महेवा क्षेत्र के गोपियापुरा गांव में बुखार के प्रकोप से ग्रामीण परेशान हैं। गांव में कई घरों में लोग बुखार की चपेट में हैं। अधिकांश घरों में चारपाइयां पड़ी हैं। कुछ मरीजों का निजी अस्पतालों में उपचार चल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद गांव में साफ सफाई नहीं करायी गयी है।रामसरोवर पुत्र मोहनलाल निवासी गोपियापुरा ने बताया कि गांव के मुख्य मार्ग पर जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। इससे गंदगी बनी हुई है। वहीं, मच्छरों के प्रकोप को रोकने के लिए एंटी लार्वा दवा का छिड़काव भी नहीं कराया गया है। गांव में लगभग सौ लोग बुखार की चपेट में आ चुके हैं। गांव के कप्तान सिंह, विशाल, प्रतिभा, छाया, होतीलाल, नंदनी, वीरु सिंह, शीला देवी, आयुष्मान, राम प्रकाश सहित अन्य ग्रामीण बुखार से अभी भी पीड़ित है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से गांव में विशेष साफ-सफाई अभियान चलवाने, एंटी लार्वा दवा का छिड़काव कराने और स्वास्थ्य शिविर लगवाने की मांग की है। सीएचसी अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर बुधवार शाम टीम को गांव भेजा गया था। गुरुवार को भी गांव में स्वास्थ्य शिविर लगवाया जाएगा।

फोटो: 37 गोपियापुरा गांव के मुख्य मार्ग पर गंदगी का अंबार। स्रोत ग्रामीण