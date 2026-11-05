Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   Youth flock to job fair; companies assess their qualifications

Etah News: रोजगार मेले में उमड़े युवा, कंपनियों ने परखी योग्यता

Thu, 05 Nov 2026 11:38 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:38 PM IST
विज्ञापन
Youth flock to job fair; companies assess their qualifications
कल्याणी गर्ल्स पीजी कॉलेज में आयोजित रोजागार मेले में प्रतिभाग करते विद्यार्थी। स्रोत सूचना विभ

विज्ञापन
मारहरा। विधानसभा स्तरीय वृहद रोजगार मेले कल्याणी गर्ल्स डिग्री कॉलेज में आयोजित किया गया। इसमें एक दर्जन से अधिक कंपनियां शामिल हुईं। क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी ने मेले का उद्घाटन किया। इस दौरा कुल 400 अभ्यर्थी पहुंचे इसमें 242 का चयन किया गया।
मेले में इंटरमीडिएट, आईटीआई, स्नातक और कृषि स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। कंपनियों के प्रतिनिधियों ने अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता और क्षमता के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी की। मेले में वरपूल फरीदाबाद, श्रीराम पिस्टन एंड रिंग्स, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एसआईएस इंडिया, फ्लिपकार्ट, जोमैटो, पुखराज हेल्थकेयर, ऊना मिंडा सहित अन्य कंपनियों ने प्रतिभाग किया।
विज्ञापन

विधायक ने कहा कि युवाओं को रोजगार से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अभ्यर्थियों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की। जिला सेवायोजन अधिकारी राजीव कुमार चौधरी सहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि और कॉलेज स्टाफ मौजूद रहा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed