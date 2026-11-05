Etah News: रोजगार मेले में उमड़े युवा, कंपनियों ने परखी योग्यता

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मारहरा। विधानसभा स्तरीय वृहद रोजगार मेले कल्याणी गर्ल्स डिग्री कॉलेज में आयोजित किया गया। इसमें एक दर्जन से अधिक कंपनियां शामिल हुईं। क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी ने मेले का उद्घाटन किया। इस दौरा कुल 400 अभ्यर्थी पहुंचे इसमें 242 का चयन किया गया।मेले में इंटरमीडिएट, आईटीआई, स्नातक और कृषि स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। कंपनियों के प्रतिनिधियों ने अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता और क्षमता के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी की। मेले में वरपूल फरीदाबाद, श्रीराम पिस्टन एंड रिंग्स, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एसआईएस इंडिया, फ्लिपकार्ट, जोमैटो, पुखराज हेल्थकेयर, ऊना मिंडा सहित अन्य कंपनियों ने प्रतिभाग किया।विधायक ने कहा कि युवाओं को रोजगार से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अभ्यर्थियों से इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की। जिला सेवायोजन अधिकारी राजीव कुमार चौधरी सहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि और कॉलेज स्टाफ मौजूद रहा। संवाद