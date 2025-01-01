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मारहरा विकासखंड क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय धरपसी में कुल 143 छात्र-छात्राएं पंजीकृत थे। मंगलवार को आयोजित परीक्षा में 127 बच्चों ने प्रतिभाग किया। प्रथम पाली में सुबह करीब साढ़े नौ बजे बच्चे विद्यालय पहुंचे। यहां कक्षा चार और पांच के विद्यार्थियों ने हिंदी तथा कक्षा तीन के बच्चों ने गणित विषय की परीक्षा दी। गणित के प्रश्नपत्र को देखकर कई बच्चे कुछ देर तक उलझे नजर आए। प्रधानाध्यापक आदित्य प्रकाश सिंह परीक्षा कक्ष में व्यवस्थाएं संभालते रहे।वहीं अलीगंज ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय बुलाकीनगर, प्राथमिक विद्यालय जुनेदपुर, कंपोजिट विद्यालय नगला सवि, उच्च प्राथमिक विद्यालय कालिंजर और पीएमश्री विद्यालय अलीगंज सहित अन्य विद्यालयों में भी परीक्षाएं कराई गईं। दूसरी पाली में कक्षा तीन से पांच तक के विद्यार्थियों ने संस्कृत विषय का पेपर दिया।एबीएसए विनोद कुमार ने विद्यालयों में पहुंचकर परीक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने प्रधानाध्यापकों को समय-सारिणी के अनुसार परीक्षा कराने और उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए। सकीट में बीईओ नेत्रपाल सिंह ने कहा कि परीक्षा नकलविहीन और सुचारु ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान कायाकल्प प्रभारी सत्य प्रताप सिंह, संकुल प्रभारी प्रवेश यादव और शिव कुमार दीक्षित सहित अन्य शिक्षक मौजूद रहे।-वर्जनमंगलवार से परिषदीय विद्यालयों की अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। सभी विद्यालयों में समय सारिणी के अनुसार परीक्षा कराई गई। - अनुपम अवस्थी, बीएसए