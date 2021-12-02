विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

थाना प्रभारी पिलुआ संदीप राणा ने बताया कि चार नवंबर को किशोरी की मां ने थाना पिलुआ में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उनकी 15 वर्षीय बेटी शाम करीब साढ़े तीन बजे खेत में शौच के लिए गई थी। इसी दौरान श्याम सुंदर वहां पहुंचा और उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी।सीओ सदर संकल्पदीप कुशवाहा ने बताया कि थाना पिलुआ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में आरोपी श्याम सुंदर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। संवाद