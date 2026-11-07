Etah News: पांच जोन और 18 सेक्टरों में बांटा गया जनपद

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त्योहार पर बाजारों में खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रमुख बाजारों, चौराहों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है। खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बाजारों में महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। महिला पुलिसकर्मी भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखेंगी और जरूरत पड़ने पर महिलाओं की मदद करेंगी।सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) भी तैनात की गई हैं। ये टीमें किसी भी आपात स्थिति या सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करेंगी। इसके अलावा संवेदनशील और अतिसंवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।पुलिस अधिकारियों को लगातार भ्रमणशील रहकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने को कहा गया है। बाजारों में पैदल गश्त के साथ प्रमुख स्थानों पर पुलिस की मौजूदगी सुनिश्चित की गई है। प्रशासन का उद्देश्य है कि दिवाली का त्योहार लोग बिना किसी परेशानी के शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में मना सकें।दिवाली पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिले को पांच जोन में बांटा गया है। जरूरत के अनुसार शहर से लेकर कस्बों तक फोर्स लगाई गई है। लोगों से शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से त्योहार मनाने की अपील है। - डॉ. इलामारन जि., एसएसपी एटा