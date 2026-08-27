Etah News: दस करोड़ रुपये की लागत से होगा छह सड़कों का निर्माण

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सावन माह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मारहरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को सड़कों के नवनिर्माण की सौगात दी है। लोगों की मांग पर जर्जर हो चुकी क्षेत्र की छह सड़कों के नवनिर्माण को विधायक वीरेंद्र लोधी ने मुख्यमंत्री से पहल की थी। छह सड़कों का निर्माण होना है उनमें सिहोरी-धिरामई मार्ग स्थित बंबा पुलिया से गढ़वाला होते हुए एलजीसी पटरी हजारा नहर तक सड़क का निर्माण 2.48 करोड़ रुपये से होगा।रसूलपुर गढ़ौली से कासगंज सीमा तक मार्ग के निर्माण को 1.25 करोड़ रुपये स्वीकृत किया है। नगला श्याम से श्यामपुर ततारपुर माफी तक मार्ग के निर्माण को 1.05 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। जिरसमी नहर पुल से सूरजपुर संपर्क मार्ग का निर्माण 1.40 करोड़ रुपये से होगा। एटा-अमांपुर मार्ग से बेवर फीडर पटरी होते हुए पंचमपुर तक मार्ग के लिए दो करोड़ रुपये अवमुक्त किए गए हैं। नगरिया पचपेड़ा मार्ग से सराय जरेलिया आईटीआई होते हुए रतिभानपुर तक मार्ग का निर्माण 1.90 करोड़ रुपये से होगा। छह सड़कों के निर्माण की स्वीकृति होने पर क्षेत्र के लोगों ने विधायक वीरेंद्र लोधी का आभार जताया है।