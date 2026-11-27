Etah News: जुआ खेलते छह लोग गिरफ्तार, 76 हजार रुपये बरामद
आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 12:57 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 12:57 AM IST
विज्ञापन
एटा। जुआ खेल रहे छह लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 76470 रुपये और ताश के पत्ते बरामद किए गए हैं। जुआ खेलने में इस्तेमाल किए जा रहे वाहनों को भी सीज किया गया है।
सीओ अलीगंज राजेश सिंह ने बताया कि अवैध जुआ और सट्टे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर नयागांव पुलिस ने छापा मारा। मौके से योगेश कुमार व अखिलेश निवासी कैल्ठा, मोहम्मद आसिफ निवासी मेवाती, लोकपाल निवासी विजयदेपुर, जितेंद्र और फिरोज निवासी कटिया (फर्रुखाबाद) को गिरफ्तार किया गया।
तलाशी के दौरान इनके पास से 76470 रुपये और ताश के पत्ते मिले। पुलिस ने जुआ खेलने में प्रयोग किए जा रहे तीन-चार पहिया वाहनों को भी सीज कर दिया। आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
सीओ अलीगंज राजेश सिंह ने बताया कि अवैध जुआ और सट्टे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर नयागांव पुलिस ने छापा मारा। मौके से योगेश कुमार व अखिलेश निवासी कैल्ठा, मोहम्मद आसिफ निवासी मेवाती, लोकपाल निवासी विजयदेपुर, जितेंद्र और फिरोज निवासी कटिया (फर्रुखाबाद) को गिरफ्तार किया गया।
विज्ञापन
तलाशी के दौरान इनके पास से 76470 रुपये और ताश के पत्ते मिले। पुलिस ने जुआ खेलने में प्रयोग किए जा रहे तीन-चार पहिया वाहनों को भी सीज कर दिया। आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। संवाद
विज्ञापन