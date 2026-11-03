Etah News: पीईटी का पेपर देकर लौटे अधिवक्ता के जान देने की वजह तलाश रही पुलिस

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शहर के नगला कुंदन चोंचा बनगांव निवासी बाबूराम के बेटे ललित मोहन दो साल से वकालत कर रहे थे। रविवार को वह आगरा में पीईटी का पेपर देकर पैसेंजर ट्रेन से लौटे थे। इसके बाद अपने कमरे में चले गए। सोमवार दोपहर तक बाहर नहीं निकले तो परिजन ने कमरे में जाकर देखा। जहां उनका शव फंदे पर लटका मिला। परिजन ने आसपास के लोगों के सहयोग से दरवाजा तोड़कर शव नीचे उतारा। विज्ञापन



ललित मोहन की शादी चार साल पहले हुई थी। परिजन के अनुसार शादी के कुछ समय बाद पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया था। मामला न्यायालय तक भी पहुंचा था। इस विवाद का उनकी खुदकुशी से कोई संबंध था या नहीं यह स्पष्ट नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण फंदा लगना ही आया है। शहर के नगला कुंदन चोंचा बनगांव निवासी बाबूराम के बेटे ललित मोहन दो साल से वकालत कर रहे थे। रविवार को वह आगरा में पीईटी का पेपर देकर पैसेंजर ट्रेन से लौटे थे। इसके बाद अपने कमरे में चले गए। सोमवार दोपहर तक बाहर नहीं निकले तो परिजन ने कमरे में जाकर देखा। जहां उनका शव फंदे पर लटका मिला। परिजन ने आसपास के लोगों के सहयोग से दरवाजा तोड़कर शव नीचे उतारा।ललित मोहन की शादी चार साल पहले हुई थी। परिजन के अनुसार शादी के कुछ समय बाद पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया था। मामला न्यायालय तक भी पहुंचा था। इस विवाद का उनकी खुदकुशी से कोई संबंध था या नहीं यह स्पष्ट नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण फंदा लगना ही आया है।

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एटा। आगरा में पीईटी की परीक्षा देकर लौटे अधिवक्ता की खुदकुशी का मामला उलझा हुआ है। सोमवार दोपहर घर के कमरे में उनका शव फंदे पर लटका मिला था। इसकी वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस पारिवारिक परिस्थितियों समेत अन्य पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण फंदा लगना ही आया है। इस मामले में सोमवार को परिजन ने कुछ भी बताने से इन्कार कर दिया था।