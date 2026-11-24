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मेमू संचालन के मामले ने 2025 में जोर पकड़ा था। तभी रेलवे महकमे ने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। दो बार आगरा आवाजाही तय हुई थी। एटा से अवागढ़, कुशवा, जलेसर सिटी, शिवाला टेहू, बरहन जंक्शन, एत्मादपुर, कुबेरपुर, यमुना ब्रिज और अंतिम स्टेशन आगरा फोर्ट था। संकेतक भी लगा दिए गए थे। इससे लोगों में उत्साह बढ़ने लगा था।अभी आगरा आने-जाने में लोग बस और निजी वाहन का प्रयोग करते हैं। इसमें ज्यादा पैसे खर्च होते हैं। समय भी लगता है। नई ट्रेन की सुविधा मिलने से इनका सफर आसान हो सकता है। इन्हें उम्मीद अब टूटती लग रही है।- एटा से आगरा के लिए लोग बड़ी संख्या में यात्रा करते हैं। मेमू शुरू होने से कम खर्च में सुविधाजनक सफर मिल सकेगा। अब तक ट्रेन शुरू नहीं हुई है। जल्द संचालन करना चाहिए। -सोनिया शर्मा, छछैना- मेमू से विद्यार्थियों और नौकरीपेशा लोगों को काफी राहत मिलेगी। इंतजार बढ़ रहा है। जिले के लोग ट्रेन को जल्द पटरी पर दौड़ते देखना चाहते हैं। रेलवे कार्रवाई में तेजी लाए। -आयुषी, विजय नगररेलवे बोर्ड से मेमू ट्रेन की मांग की गई है। इसके मिलने के बाद ही एटा से संचालन पर विचार किया जाएगा।- डॉ. शिवम शर्मा, सीपीआरओ उमरे प्रयागराज