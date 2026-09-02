Etah News: पत्नी से विवाद के बाद ट्रेन के आगे कूदा युवक, मौत

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कस्बा मारहरा के मोहल्ला बस्ती निवासी विजेंद्र ने बताया कि भाई शंकर (40) का मंगलवार रात भाभी रूपवती से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद के बाद वह बुधवार की सुबह बिना बताए घर से निकल गया। तड़के करीब साढ़े चार बजे रेलवे ट्रैक पर शव पड़े होने की सूचना मिली। शुरुआत में मृतक की पहचान नहीं हो सकी। बाद में हाथ पर गुदे नाम के आधार पर उसकी पहचान शंकर के रूप में हुई। जानकारी मिलने पर भाई विजेंद्र और पत्नी रूपवती भी घटनास्थल पर पहुंच गए। विजेंद्र ने बताया कि शंकर के चार छोटे-छोटे बच्चे हैं। शंकर की मौत के बाद बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है।जीआरपी चौकी से उपनिरीक्षक विपिन यादव, हेड कांस्टेबल अनिल कुमार और राजेंद्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जीआरपी उपनिरीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि युवक की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हुई है। मौत के सही कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगी। वहीं सीओ सदर संकल्पदीप कुशवाहा ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।