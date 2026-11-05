Etah News: औद्योगिक क्षेत्र में सड़क, बिजली और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश

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बैठक में जलेसर औद्योगिक क्षेत्र में गैस आपूर्ति का मुद्दा उठने पर डीएम ने फैक्ट्री संचालकों को आंतरिक पाइपलाइन का कार्य शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए, जिससे निर्बाध गैस आपूर्ति हो सके। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों के गड्ढों की मरम्मत, प्रकाश व्यवस्था और सुचारु विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने को कहा। साथ ही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधिकारियों को नियमित गश्त करने के निर्देश दिए।उपायुक्त (प्रशासन) राज्य कर विजय कुमार ने अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी दी। बैठक में सीडीओ राजेंद्र प्रसाद मिश्र सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, व्यापार मंडल एवं उद्योग मंच के पदाधिकारी मौजूद रहे।