Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   Instructions issued to improve road, electricity, and security arrangements in the industrial area

Etah News: औद्योगिक क्षेत्र में सड़क, बिजली और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश

Thu, 05 Nov 2026 11:39 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:39 PM IST
विज्ञापन
Instructions issued to improve road, electricity, and security arrangements in the industrial area
एटा। जिलाधिकारी एम. अरुन्मोली की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला उद्योग बंधु एवं व्यापार बंधु की बैठक आयोजित हुई। इसमें औद्योगिक विकास, उद्यमियों एवं व्यापारियों की समस्याओं और शासन की ब्याज माफी योजना-2026 के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई।
विज्ञापन

बैठक में जलेसर औद्योगिक क्षेत्र में गैस आपूर्ति का मुद्दा उठने पर डीएम ने फैक्ट्री संचालकों को आंतरिक पाइपलाइन का कार्य शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए, जिससे निर्बाध गैस आपूर्ति हो सके। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों के गड्ढों की मरम्मत, प्रकाश व्यवस्था और सुचारु विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने को कहा। साथ ही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधिकारियों को नियमित गश्त करने के निर्देश दिए।
विज्ञापन

उपायुक्त (प्रशासन) राज्य कर विजय कुमार ने अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी दी। बैठक में सीडीओ राजेंद्र प्रसाद मिश्र सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, व्यापार मंडल एवं उद्योग मंच के पदाधिकारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed