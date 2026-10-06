Etah News: सिटी में आज

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सुबह 10 बजे भाजपा की सेवा ज्योति कलश यात्रा एटा क्लब जीटी रोड से शुरू होगी।



कार्य बहिष्कार

- सुबह 10 बजे से सभी सीएचसी व पीएचसी पर आशा कार्यकर्ता अपने कार्यक्षेत्र में कार्य बहिष्कार करेंगी।



रामलीला का आयोजन

- शाम 7 बजे शहर के सैनिक पड़ाव में रामलीला में रावण जन्म का प्रसंग किया जाएगा।

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सत्संग

शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।