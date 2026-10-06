Etah News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Tue, 06 Oct 2026 11:09 PM IST
विज्ञापन
कार्यक्रम-यात्रा
सुबह 10 बजे भाजपा की सेवा ज्योति कलश यात्रा एटा क्लब जीटी रोड से शुरू होगी।
कार्य बहिष्कार
- सुबह 10 बजे से सभी सीएचसी व पीएचसी पर आशा कार्यकर्ता अपने कार्यक्षेत्र में कार्य बहिष्कार करेंगी।
रामलीला का आयोजन
- शाम 7 बजे शहर के सैनिक पड़ाव में रामलीला में रावण जन्म का प्रसंग किया जाएगा।
---
सत्संग
शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।
विज्ञापन
सुबह 10 बजे भाजपा की सेवा ज्योति कलश यात्रा एटा क्लब जीटी रोड से शुरू होगी।
कार्य बहिष्कार
- सुबह 10 बजे से सभी सीएचसी व पीएचसी पर आशा कार्यकर्ता अपने कार्यक्षेत्र में कार्य बहिष्कार करेंगी।
रामलीला का आयोजन
- शाम 7 बजे शहर के सैनिक पड़ाव में रामलीला में रावण जन्म का प्रसंग किया जाएगा।
सत्संग
शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।