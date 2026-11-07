Etah News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Sat, 07 Nov 2026 10:49 PM IST
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सत्संग-
दोपहर 12 बजे से मानव कल्याण आश्रम द्वारा सत्संग का आयोजन किया जाएगा।
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संचारी अभियानः
दोपहर 12 बजे संचारी रोग अभियान के तहत स्वच्छता कार्यक्रम जिले की ग्राम पंचायतों में चलाया जाएगा।
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शाम 5 बजे नई बस्ती 12 बीघा में सत्संग का आयोजन किया जाएगा।
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दोपहर 12 बजे से मानव कल्याण आश्रम द्वारा सत्संग का आयोजन किया जाएगा।
संचारी अभियानः
दोपहर 12 बजे संचारी रोग अभियान के तहत स्वच्छता कार्यक्रम जिले की ग्राम पंचायतों में चलाया जाएगा।
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शाम 5 बजे नई बस्ती 12 बीघा में सत्संग का आयोजन किया जाएगा।