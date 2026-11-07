Etah News: सिटी में आज

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दोपहर 12 बजे से मानव कल्याण आश्रम द्वारा सत्संग का आयोजन किया जाएगा।

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संचारी अभियानः

दोपहर 12 बजे संचारी रोग अभियान के तहत स्वच्छता कार्यक्रम जिले की ग्राम पंचायतों में चलाया जाएगा।

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शाम 5 बजे नई बस्ती 12 बीघा में सत्संग का आयोजन किया जाएगा।

सत्संग-