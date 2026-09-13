Etah News: खेलते समय खेत में ले जाकर बालिका से किया दुष्कर्म
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Sun, 13 Sep 2026 10:57 PM IST
विज्ञापन
एटा। एक गांव में रविवार सुबह 10 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव का ही 16 वर्षीय किशोर खेलने के बहाने उसे बहला-फुसलाकर बाजरे के खेत में ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद डरी-सहमी बालिका घर पहुंची और मां को पूरी बात बताई। परिजन ने पुलिस को सूचना दी।
कोतवाली देहात के एक गांव में सूचना मिलते ही पुलिस टीम गांव पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया। टीम ने खेत से साक्ष्य जुटाने के साथ जरूरी नमूने लिए। पुलिस ने बालिका का चिकित्सकीय परीक्षण कराया है। पीड़िता की लिखित शिकायत के आधार पर आरोपी किशोर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है।
चौकी इंचार्ज अभिषेक वत्सल ने बताया कि घटना रविवार सुबह करीब आठ बजे की है। आरोपी की उम्र 16 वर्ष के आसपास है। सीओ सिटी कृतिका सिंह ने बताया कि मामले में बालिका की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आरोपी को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई है। जल्द ही किशोर को पकड़ लिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
कोतवाली देहात के एक गांव में सूचना मिलते ही पुलिस टीम गांव पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया। टीम ने खेत से साक्ष्य जुटाने के साथ जरूरी नमूने लिए। पुलिस ने बालिका का चिकित्सकीय परीक्षण कराया है। पीड़िता की लिखित शिकायत के आधार पर आरोपी किशोर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है।
विज्ञापन
चौकी इंचार्ज अभिषेक वत्सल ने बताया कि घटना रविवार सुबह करीब आठ बजे की है। आरोपी की उम्र 16 वर्ष के आसपास है। सीओ सिटी कृतिका सिंह ने बताया कि मामले में बालिका की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आरोपी को पकड़ने के लिए टीम गठित की गई है। जल्द ही किशोर को पकड़ लिया जाएगा।
विज्ञापन