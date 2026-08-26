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Etah News: घोषणा होते ही खिले बुजुर्ग महिलाओं के चेहरे, अब उम्रभर मुफ्त सफर

Wed, 26 Aug 2026 11:58 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 11:58 PM IST
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Elderly women beam with joy following the announcement; free travel for life now.
कलेक्ट्रेट सभागार में वृद्ध महिलाओं को फ्री बस सेवा की जानकारी देती केबिनेट मंत्री बेबी रानी मौ
एटा। सरकार की ओर से 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं को आजीवन निशुल्क बस यात्रा की घोषणा होते ही बुजुर्ग महिलाओं के चेहरे खिल उठे। कलेक्ट्रेट सभागार में योजना के शुभारंभ का सजीव प्रसारण देखने पहुंची मातृशक्ति ने इसे अपने लिए बड़ी सौगात बताया। महिलाओं ने कहा कि अब प्रदेश में रिश्तेदारों से मिलने के साथ धार्मिक और पर्यटन स्थलों की यात्रा करना भी आसान होगा।
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मुख्यमंत्री ने बुधवार को लखनऊ से लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाएं प्रदेश की रोडवेज बसों में आजीवन निशुल्क यात्रा कर सकेंगी। इसके लिए उन्हें यात्रा के दौरान आधार कार्ड अथवा निर्वाचन पहचान पत्र दिखाना होगा। योजना की घोषणा के बाद कार्यक्रम में मौजूद बुजुर्ग महिलाओं में खासा उत्साह नजर आया।
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कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद गुप्ता, सदर विधायक विपिन वर्मा डेविड, आशीष यादव एमएलसी, राज्य महिला आयोग की सदस्य रेनू गौड़ और जिलाधिकारी अरविंद सिंह ने मातृशक्ति का सम्मान किया। महिलाओं को वस्त्र और मिष्ठान भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में मारहरा विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी, मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र प्रसाद मिश्र, एडीएम प्रशासन संगम लाल, जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय कुमार सहित अन्य अधिकारी और बड़ी संख्या में माताएं, बहनें एवं बेटियां मौजूद रहीं।
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रक्षाबंधन पर एक साथी के साथ सभी महिलाओं के लिए निशुल्क यात्रा
सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक नरेश कुमार गुप्ता ने बताया कि रक्षाबंधन पर भी महिलाओं को विशेष राहत दी गई है। 27 अगस्त सुबह छह बजे से 29 अगस्त की मध्यरात्रि तक माताओं, बहनों और बेटियों को सहयात्री सहित निशुल्क बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। इससे रक्षाबंधन पर मायके जाने वाली महिलाओं को भी काफी सहूलियत होगी। सहयात्री को भी अपना आधार या वोटर आई कार्ड दिखाना पड़ेगा।

कलेक्ट्रेट सभागार में वृद्ध महिलाओं को फ्री बस सेवा की जानकारी देती केबिनेट मंत्री बेबी रानी मौ

कलेक्ट्रेट सभागार में वृद्ध महिलाओं को फ्री बस सेवा की जानकारी देती केबिनेट मंत्री बेबी रानी मौ

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