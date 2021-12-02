Etah News: सराफा की दुकान से चोरी करने वाला बदमाश गिरफ्तार

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थाना जलेसर क्षेत्र के गणेशपुर निवासी प्रमोद कुमार की गांव पटना के पास सराफा की दुकान है। नौ सितंबर की रात चोरों ने दुकान का शटर और तिजोरी काटकर जेवर चोरी कर लिए थे। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। घटना में प्रकाश में आए आरोपी रजत यादव निवासी गांव कुसैत पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।सीओ जलेसर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी की तलाश के लिए पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम को लगाया गया था। मंगलवार को टीम ने सूचना के आधार पर गणेशपुर के पास घेराबंदी कर रजत यादव को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से चोरी की सफेद धातु की एक जोड़ी पायल और एक जोड़ी बिछिया बरामद हुई हैं। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक अखिलेश दीक्षित, एसओजी प्रभारी उपनिरीक्षक श्रवण कुमार निगम, सर्विलांस प्रभारी उपनिरीक्षक सुशील लांबा सहित पुलिसकर्मी शामिल रहे।