Etah News: आम के पेड़ पर फंदे से लटका मिला लापता युवक का शव

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मोहल्ला चोबदार निवासी सुनील कुमार ने बताया कि भाई रोहित (19) का एक युवती से काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। सोमवार को युवती के परिजन ने रोहित पर उनकी बेटी को अपने साथ ले जाने का आरोप लगाया था। इसके बाद से रोहित लापता हो गया। शाम तक घर नहीं लौटने पर मां सितारा देवी ने मारहरा थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी।मंगलवार सुबह उसका शव आगरा-बरेली हाईवे पर बढ़ारी वैश्य गांव के पास स्थित आम के बाग में पेड़ पर लटका मिला। सुनील ने आरोप लगाया कि युवती के परिजन ने उसके भाई की हत्या कर शव फंदे पर लटकाया है। सूचना पर कासगंज और मारहरा पुलिस मौके पर पहुंच गई। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। करीब 21 फीट ऊंचाई पर साड़ी के फंदे से लटके शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।रोहित कस्बे के एमजीएचएम इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट का छात्र था। थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि रोहित का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाया गया था। उसकी लोकेशन लगातार बढ़ारी वैश्य क्षेत्र में मिल रही थी। इसी आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची। युवती के परिजन की ओर से सोमवार को रोहित पर युवती को ले जाने का आरोप लगाया गया था।युवक के लापता होने के मामले में सोमवार की शाम परिजन की ओर से गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। मंगलवार को युवक का शव कासगंज जिले के गांव बढ़ारी वैश्य में लटका मिला। प्रथम दृष्टया मामला खुदकुशी का प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का सही कारण स्पष्ट होगा। -संकल्पदीप कुशवाहा, सीओ सदर