Etah News: बिजली के खंभे के बाद कार ने बाइक को मारी टक्कर
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Sat, 29 Aug 2026 10:44 PM IST
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जलेसर। नगर के मोहल्ला महावीरगंज में कार बिजली के खंभे से टकराने के बाद दूध विक्रेता की बाइक से भी टकरा गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार की रफ्तार काफी तेज थी।
टक्कर के समय दूध विक्रेता बाइक पर नहीं था, वह ग्राहक को दूध दे रहा था, इसलिए अनहोनी टल गई। हादसे से मोहल्ला महावीरगंज की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। जानकारी पर पहुंचे बिजली कर्मचारियों ने मरम्मत की। करीब तीन घंटे बाद आपूर्ति शुरू हो सकी।
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टक्कर के समय दूध विक्रेता बाइक पर नहीं था, वह ग्राहक को दूध दे रहा था, इसलिए अनहोनी टल गई। हादसे से मोहल्ला महावीरगंज की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। जानकारी पर पहुंचे बिजली कर्मचारियों ने मरम्मत की। करीब तीन घंटे बाद आपूर्ति शुरू हो सकी।
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