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कस्बे में थाने के सामने रहने वाले दुकान स्वामी शिवानंद दुबे ने बताया कि अज्ञात चोर दुकान में रखे जनरेटर का अल्टरनेटर खोलकर ले गए। सुबह दुकान पहुंचने पर जनरेटर का अल्टरनेटर गायब मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। हैरानी की बात यह है कि दुकान थाना जैथरा कार्यालय के ठीक सामने स्थित है। इसके बावजूद चोर बेखौफ होकर वारदात को अंजाम देकर भाग गए।उन्होंने मीडिया को बताया कि जैथरा क्षेत्र में चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इससे पहले सबमर्सिबल की केबल, बाइक और भैंस चोरी की घटनाएं भी हो चुकी हैं। इन घटनाओं का खुलासा नहीं होने से लोगों में असुरक्षा की भावना है। वहीं थाने के सामने चोरी की वारदात ने पुलिस की सक्रियता और रात्रि गश्त की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।पुलिस घटनाओं के बारे में जानकारी करते हुए गहनता से छानबीन कर रही है जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे। उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 9राजेश सिंह, सीओ अलीगंज