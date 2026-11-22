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थाना सकीट से अशोक, निधौली कलां से विशेष कुमार, जसरथपुर से रनवीर सिंह, मिरहची से भूमिराज, कोतवाली देहात से मुनेन्द्र उर्फ टिल्लू और शाहरुख उर्फ लटूरी, पिलुआ से विनोद सिंह तथा जलेसर से सज्जन, आबिद हुसैन और अजय कुमार गिरफ्तार किए गए। विज्ञापन

इसके अलावा थाना मलावन से अखिलेश व गोविंद उर्फ रजनीश, नयागांव से लल्लू व पवन उर्फ मंगू, सकरौली से शीलेन्द्र तथा अवागढ़ से सत्यप्रकाश व अजय को गिरफ्तार किया गया। एसएसपी डॉ. इलामारन ने बताया कि वारंटियों को पकड़ने का अभियान जारी रहेगा। संवाद विज्ञापन विज्ञापन

थाना सकीट से अशोक, निधौली कलां से विशेष कुमार, जसरथपुर से रनवीर सिंह, मिरहची से भूमिराज, कोतवाली देहात से मुनेन्द्र उर्फ टिल्लू और शाहरुख उर्फ लटूरी, पिलुआ से विनोद सिंह तथा जलेसर से सज्जन, आबिद हुसैन और अजय कुमार गिरफ्तार किए गए।इसके अलावा थाना मलावन से अखिलेश व गोविंद उर्फ रजनीश, नयागांव से लल्लू व पवन उर्फ मंगू, सकरौली से शीलेन्द्र तथा अवागढ़ से सत्यप्रकाश व अजय को गिरफ्तार किया गया। एसएसपी डॉ. इलामारन ने बताया कि वारंटियों को पकड़ने का अभियान जारी रहेगा। संवाद

एटा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा डॉ. इलामारन के निर्देशन में गैर जमानती वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। रविवार को जिलेभर के थाना क्षेत्र में पुलिस ने कुल 17 वारंटियों को गिरफ्तार किया है।