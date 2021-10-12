Deoria News: हत्या की कोशिश में वांछित गिरफ्तार

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गुजरात पुलिस दो दिन से उसकी तलाश में क्षेत्र में डेरा डाले थी। शुक्रवार की दोपहर अर्जुन मौर्य एक्सप्रेस से स्टेशन पहुंचा और अपनी दुकान पर गया, जहां पहले से मौजूद गुजरात और स्थानीय पुलिस ने उसे दबोच लिया। विज्ञापन

गुजरात पुलिस उसे चार पहिया वाहन से वाराणसी के रास्ते गुजरात ले गई। इसके बाद वह घर लौट आया था। पुलिस क्षेत्राधिकारी मनोज कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि की। संवाद गुजरात पुलिस दो दिन से उसकी तलाश में क्षेत्र में डेरा डाले थी। शुक्रवार की दोपहर अर्जुन मौर्य एक्सप्रेस से स्टेशन पहुंचा और अपनी दुकान पर गया, जहां पहले से मौजूद गुजरात और स्थानीय पुलिस ने उसे दबोच लिया।गुजरात पुलिस उसे चार पहिया वाहन से वाराणसी के रास्ते गुजरात ले गई। इसके बाद वह घर लौट आया था। पुलिस क्षेत्राधिकारी मनोज कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि की। संवाद

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भाटपाररानी। गुजरात में हत्या की कोशिश के मामले में वांछित चल रहे युवक को गुजरात पुलिस ने शुक्रवार को स्थानीय पुलिस की मदद से भाटपाररानी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए युवक कुछ समय से घर पर रह रहा था।