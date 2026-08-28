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Deoria News: मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए 20 जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था

Fri, 28 Aug 2026 11:24 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:24 PM IST
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Vehicle parking sites set up at 20 locations for the Chief Minister's program.Vehicle parking sites set up at 20 locations for the Chief Minister's program.
संवाद न्यूज एजेंसी
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सलेमपुर। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने वाहनों की पार्किंग के लिए 20 अलग-अलग स्थान चिह्नित किए हैं। अलग-अलग मार्गों से आने वाले लोगों को कार्यक्रम स्थल के नजदीक तक आसानी से पहुंचाने और यातायात व्यवस्था सुचारु रखने के लिए पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई है।
सलेमपुर की तरफ से आने वाले वाहनों को बीएन इंटर कॉलेज मझौलीराज के सामने पार्क कराया जाएगा। वहीं भाटपाररानी की ओर से आने वाले वाहनों के लिए बड़वा टोला गांव के समीप पार्किंग की व्यवस्था की गई है।
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लार-चनुकी की तरफ से दीर्घेश्वरनाथ मंदिर होकर आने वाले वाहनों को सड़क के दोनों ओर उपलब्ध खाली स्थानों पर खड़ा कराया जाएगा। जबकि मैरवा मार्ग से आने वाले वाहनों के लिए नवका टोला के दक्षिण स्थित खाली खेतों में पार्किंग की व्यवस्था की गई है।
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