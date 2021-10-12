Deoria News: पूर्व सांसद श्रीप्रकाश मणि को केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि

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श्रद्धांजलि सभा में केंद्रीय मंत्री ने भजन की पंक्तियां ''देहें नैन बिना, रैंण चंद्र बिना, धरती मेघ बिना'' सुनाईं। उन्होंने इन पंक्तियों का अर्थ समझाते हुए कहा कि जिस प्रकार आंखों के बिना शरीर, चंद्रमा के बिना रात और बादलों के बिना धरती अधूरी है, उसी तरह पेड़-पौधों के बिना धरती पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने मानव जीवन, प्रकृति और आध्यात्मिकता के आपसी संबंधों पर भी प्रकाश डाला।केंद्रीय मंत्री ने परिजनों और उपस्थित लोगों से राम नाम जप, भजन-कीर्तन और लंगर जैसे धार्मिक एवं सेवा कार्यों का आयोजन जारी रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन दिवंगत आत्मा की स्मृतियों को जीवंत रखने के साथ समाज में आपसी सद्भाव, सेवा और मानवता की भावना को मजबूत करते हैं।इस अवसर पर सदर सांसद शशांक मणि त्रिपाठी, पूर्व सांसद विनय शंकर तिवारी, विजय प्रताप मणि ''डब्लू'', नरेंद्र मिश्र, सुनील सिंह, दिवाकर मिश्र, अंबिकेश पांडेय, मनीष मणि, विश्वंभर मिश्र, अपूर्व मणि त्रिपाठी, संजय मिश्रा, छोटे मिश्रा और रिपुसूदन मणि सहित अन्य लोग मौजूद रहे।