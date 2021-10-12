Deoria News: जागृति उद्यम केंद्र का केंद्रीय मंत्री ने किया निरीक्षण

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केंद्रीय मंत्री ने केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं, प्रशिक्षण व्यवस्था और उद्यमिता से जुड़ी गतिविधियों का अवलोकन किया। केंद्र से जुड़े लोगों ने उन्हें अब तक संचालित कार्यक्रमों, कार्ययोजना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के प्रयासों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा और हुनर की कमी नहीं है। जरूरत युवाओं को सही दिशा, प्रशिक्षण और अवसर उपलब्ध कराने की है।उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरी तलाशने के बजाय रोजगार सृजन के लिए प्रेरित करना जरूरी है। जागृति उद्यम केंद्र जैसी पहल कौशल विकास, स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग और नए उद्यमों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।इस अवसर पर विधि एवं न्याय मंत्रालय के सचिव डॉ. राजीव मणि, गौरी मणि त्रिपाठी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रानी सिंह, महिला कल्याण विभाग की मनोवैज्ञानिक मीनू सिंह, सोशल ऑडिटर नीतू सिंह और देवरिया सांसद प्रतिनिधि मनीष मणि सहित अन्य लोग मौजूद रहे।