Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Union Minister inspected the Jagriti Udyam Kendra.

Deoria News: जागृति उद्यम केंद्र का केंद्रीय मंत्री ने किया निरीक्षण

Thu, 12 Nov 2026 12:26 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 12:26 AM IST
विज्ञापन
Union Minister inspected the Jagriti Udyam Kendra.
बैतालपुर। केंद्रीय विधि एवं न्याय और संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बुधवार को बरपार स्थित जागृति उद्यम केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर विकसित करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली।
विज्ञापन

केंद्रीय मंत्री ने केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं, प्रशिक्षण व्यवस्था और उद्यमिता से जुड़ी गतिविधियों का अवलोकन किया। केंद्र से जुड़े लोगों ने उन्हें अब तक संचालित कार्यक्रमों, कार्ययोजना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के प्रयासों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभा और हुनर की कमी नहीं है। जरूरत युवाओं को सही दिशा, प्रशिक्षण और अवसर उपलब्ध कराने की है।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरी तलाशने के बजाय रोजगार सृजन के लिए प्रेरित करना जरूरी है। जागृति उद्यम केंद्र जैसी पहल कौशल विकास, स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग और नए उद्यमों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस अवसर पर विधि एवं न्याय मंत्रालय के सचिव डॉ. राजीव मणि, गौरी मणि त्रिपाठी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रानी सिंह, महिला कल्याण विभाग की मनोवैज्ञानिक मीनू सिंह, सोशल ऑडिटर नीतू सिंह और देवरिया सांसद प्रतिनिधि मनीष मणि सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed