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Deoria News: दो भाइयों को लाठी-डंडे से पीटा, प्राथमिकी दर्ज

Thu, 12 Nov 2026 12:22 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 12:22 AM IST
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Two brothers beaten with sticks and clubs; FIR registered
भटनी। भटनी क्षेत्र के नोनापार फुलवरिया टोला गांव में मारपीट का एक मामला सामने आया है। इस घटना में दो भाइयों के साथ मारपीट की गई थी। पुलिस ने बुधवार को इस मामले में दो युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
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गांव निवासी भीम पटेल ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंगलवार को वह अपने भाई के साथ मंदिर पर बैठे थे। इसी दौरान गांव के ही विशाल और रवि वहां पहुंच गए। दोनों आरोपितों ने लाठी-डंडों से दोनों भाइयों की पिटाई शुरू कर दी। पीड़ित भीम पटेल की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। पुलिस ने विशाल और रवि के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
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पुलिस ने मारपीट के इस मामले की जांच शुरू कर दी है। सीओ भाटपाररानी मनोज कुमार ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस द्वारा मामले की गहनता से जांच की जा रही है।
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