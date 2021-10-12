Deoria News: एक ही रात तीन घरों में चोरी लाखों के जेवर-नकदी ले भागे

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

तीसरे घर की दीवार तोड़कर चोरी की कोशिश की। सीओ सलेमपुर गौरव सिंह ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली।रघुनाथपुर निवासी छोटेलाल मौर्य की पत्नी पूजा कुशवाहा बच्चों के साथ घर पर रहती हैं। छोटेलाल बाहर रहकर काम करते हैं। परिजन के अनुसार, रात करीब दो बजे चोर शौचालय के रास्ते छत पर पहुंचे। इसके बाद दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हो गए।आहट होने पर परिवार के लोगों की नींद खुली। तब तक चोर दो पेटियां लेकर भाग चुके थे। पेटियों में सोने की चेन, दो अंगूठी, टीका, नथिया, झुमका समेत करीब 20 हजार रुपये नकद और अन्य सामान रखे थे। इसके बाद चोरों ने गांव में ही विनोद कुशवाहा के घर को निशाना बनाया। विनोद और उनके भाई बाहर रहकर काम करते हैं। घर में उनकी पत्नी और भाई की पत्नी रहती हैं। चोर चार पेटियां उठाकर गांव के बाहर खेत में ले गए।वहां पेटियों के ताले तोड़कर जेवरात और अन्य सामान निकाल लिउ और खाली पेटियां खेत में छोड़कर भाग गए।