Deoria News: एक ही रात चोरों ने दो घरों को खंगाला

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लक्ष्मण विश्वकर्मा के घर से चोर बेटी की शादी के लिए रखे जेवर और सामान ले गए। इसके बाद वकील मद्धेशिया के घर में घुसकर चोरी की। शुक्रवार की सुबह घटना की जानकारी होने पर पीड़ितों ने पुलिस को सूचना दी।लक्ष्मण विश्वकर्मा ने बताया कि देर रात चोर शौचालय के रास्ते घर में दाखिल हुए। जिस कमरे में परिवार के लोग सो रहे थे, उसकी कुंडी बाहर से बंद कर दी।इसके बाद चोर टीका, नथिया, कान की झुमकी, मंगलसूत्र, आठ साड़ियां, बेडशीट और बहू का सामान समेट ले गए। उन्होंने बताया कि बेटी की शादी 22 मई 2027 को तय है। इसके लिए सामान खरीद कर जुटाए जा रहे थे।इसके बाद चोर करीब 400 मीटर दूर महुआनी चौराहे पर साइकिल बनाने वाले वकील मद्धेशिया के घर पहुंचे। यहां से दो सूटकेस, दो बक्से, दो नथुनी, दो खील, दो पायल और करीब चार हजार रुपये चोरी किए जाने की बात सामने आई है। थानेदार ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। संवाद