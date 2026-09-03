Deoria News: सहेली संग मंदिर गई किशोरी घर नहीं लौटी

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देवरिया। सहेली के साथ मंदिर गई किशोरी घर नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद परिजन को जानकारी मिली कि वह गाजीपुर जिले के दिलदारनगर निवासी धर्मेंद्र नाम के युवक के साथ है। मां की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद