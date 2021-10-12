Deoria News: फिर घटने लगा सरयू का जलस्तर
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sat, 19 Sep 2026 12:00 AM IST
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भागलपुर। सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने के बाद फिर घटने लगा है। शुक्रवार की दोपहर तक नदी का जलस्तर छह सेमी ऊपर था। शाम को जलस्तर में एक सेमी की कमी रिकाॅर्ड की गई। नदी के इस अप्रत्याशित व्यवहार से तटवर्ती ग्रामीणों की मुश्किलें बड़ गई हैं। केंद्रीय जल आयोग तुर्तीपार के अनुसार, शुक्रवार की शाम 4 बजे मीटर गेज पर जलस्तर 64.06 मीटर रिर्कार्ड किया गया था। नदी अब भी खतरे के निशान से पांच सेमी ऊपर बह रही है। केंद्रीय जल आयोग के जेई स्वप्निल प्रजापति ने बताया कि नदी के जलस्तर में कमी हो रही है। बैराजों का डिस्चार्ज कम हो गया है। संवाद
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