Deoria News: सूरज के गांव का रास्ता खराब

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गोरखपुर-देवरिया मार्ग स्थित खरोह चौराहे से करमा जीतपुर जाने वाली सड़क वर्षों से टूटी हुई है। ग्रामीणों द्वारा कई बार इसकी शिकायत की गई मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीते रविवार को आयोजित दंगल में पहुंचे सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी से भी लोगों ने इसकी शिकायत की है।ग्रामीणों ने बताया कि करमा जीतपुर के सगड़ा टोला जाने वाले एप्रोच मार्ग का पुलिया टूट गया है। ग्रामीण सीताराम सिंह, सोनू सिंह, रामहित साहनी, गजेंद्र सिंह, विंध्याचल साहनी, गोविंद साहनी, राम अशीष साहनी आदि ने बताया कि पुलिया टूटने के बाद आवागमन ठप हो गया।पूर्व में गांव के ही जोखू साहनी की पत्नी की तबीयत खराब हो गई तो गांव में एंबुलेंस नहीं पहुंच सका था। गंभीर रूप से बीमार महिला को खाट पर बैठाकर अस्पताल ले जाना पड़ा था। संवाद