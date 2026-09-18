Deoria News: संदिग्ध हालात में किशोरी लापता, प्राथमिकी दर्ज

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किशोरी के पिता ने पुलिस को प्रार्थनापत्र देकर कहा है कि 16 वर्षीय बेटी 17 सितंबर की सुबह करीब नौ बजे पशुओं का चारा लाने खेत की ओर गई थी। काफी देर बाद भी लौट कर नहीं आई। परिवार के लोग उसे खोजते हुए खेत की तरफ गए। कुछ दूरी पर उसका दुपट्टा पड़ा था। थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर किशोरी की तलाश की जा रही है। संवाद

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तरकुलवा। थाना क्षेत्र के एक गांव की 16 वर्षीय किशोरी दो दिन पहले पशुओं के लिए चारा लेने गई थी और अब तक घर नहीं लौटी है। इस मामले में पीड़ित पिता की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात पर अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।