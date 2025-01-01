Deoria News: शिक्षक दिवस पर सम्मानित किए गए गुरुजन

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इसमें मार्च 2026 में जिले से सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों को भावभीनी विदाई देने के साथ ही माल्यार्पण, शॉल व अंग वस्त्र भेंटकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के पूर्व जिलाध्यक्ष महातम मिश्र ने किया।समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि सदर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया। पूर्व माध्यमिक विद्यालय इजरही की छात्राओं ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत किया। इससे पूर्व अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण, बैज अलंकरण, बुके और वस्त्र प्रदान कर शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने किया।मुख्य अतिथि सदर विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी ने कहाकि शिक्षक समाज का दर्पण होता है और उसकी गरिमा व प्रतिष्ठा हमेशा सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि बच्चों को शिक्षित करने के साथ-साथ उन्हें संस्कारयुक्त शिक्षा देना ही राष्ट्र निर्माण का सबसे अहम कार्य है। आज का शिक्षक ही कल के समृद्ध भारत की नींव रखता है।विशिष्ट अतिथि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. रामजियावन मौर्य ने कहा कि शिक्षक अपनी उत्कृष्ट कार्यशैली और समर्पण से विद्यालयों में बेहतर माहौल तैयार करते हैं। कार्यक्रम के अंत में जिलाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने आभार जताया। संचालन सुनील त्रिपाठी ने किया।कार्यक्रम को अमरनाथ वर्मा आनन्द शरीवास्तव, गिरीश चंद कुशवाहा, महिमा प्रसाद, हृदयानन्द भारती, इन्द्रसेन गुप्ता, ओम प्रकाश जायसवाल कृपानारायण सिंह आदि ने सम्बोधित किया।बैतालपुर संवाद के अनुसार ब्लॉक संसाधन केंद्र बैतालपुर में शनिवार को शिक्षक दिवस मनाया गया। भारत रत्न एवं पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की प्रतिमा पर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ बैतालपुर के पदाधिकारियों एवं शिक्षकों ने माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ।