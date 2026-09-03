Deoria News: छात्र ने दो शिक्षकों पर लगाया पिटाई का आरोप

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रामपुर कारखाना। थाना क्षेत्र के सिरसिया नंबर एक स्थित निजी स्कूल में कक्षा चार के छात्र ने दो शिक्षकों पर पिटाई करने का आरोप लगाया है। छात्र बृहस्पतिवार को परिजनों और कुछ छात्र-छात्राओं के साथ थाने पहुंचा और शिक्षकों के खिलाफ तहरीर दी। एसओ अश्वनी प्रधान ने बताया कि शिक्षकों को थाने बुलाया गया है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। संवाद