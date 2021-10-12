Deoria News: सरयू में फिर उफान, खतरे के निशान से चार सेंटीमीटर ऊपर

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

यह खतरे के निशान 64.01 मीटर से चार सेंटीमीटर ऊपर है। केंद्रीय जल आयोग ने अगले 24 घंटे में नदी के जलस्तर में और बढ़ोतरी का पूर्वानुमान जताया है। जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती इलाकों के ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है।दो दिन पहले सरयू का जलस्तर घटकर खतरे के निशान से 15 सेंटीमीटर नीचे पहुंच गया था। इसके बाद बुधवार सुबह तक नदी का जलस्तर स्थिर रहा। बुधवार शाम से नदी का जलस्तर फिर बढ़ने लगा। बृहस्पतिवार को इसमें तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे के आंकड़ों के मुताबिक नदी का जलस्तर 12 सेंटीमीटर बढ़ा है।केंद्रीय जल आयोग के अनुसार तुर्तीपार गेज पर बुधवार शाम चार बजे सरयू का जलस्तर 63.93 मीटर दर्ज किया गया था। बृहस्पतिवार शाम चार बजे यह बढ़कर 64.05 मीटर हो गया।इस तरह 24 घंटे में नदी के जलस्तर में 12 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। बाढ़ विभाग के सहायक अभियंता उपेंद्र कुमार ने कहा कि नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बंधों पर निगरानी रखी जा रही है।