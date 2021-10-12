Deoria News: खेत में उतरे करंट की चपेट में आने से सफाईकर्मी की मौत
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:31 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:31 AM IST
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तरकुलवा। नगर पंचायत क्षेत्र के परसौनी में बृहस्पतिवार सुबह खेत में उतरे करंट की चपेट में आने से सफाईकर्मी की मौत हो गई। उसे बचाने पहुंचे पिता और छोटा भाई भी करंट की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गए। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया।
नगर पंचायत के वार्ड नंबर एक अंबेडकर नगर परसौनी निवासी मधुसूदन कुशवाहा (40) बृहस्पतिवार सुबह खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान खेत में लगे बिजली के खंभे में करंट उतर गया। इसकी चपेट में आने से मधुसूदन गंभीर रूप से झुलस गए।
पास के खेत में काम कर रहे उनके पिता वर्मा कुशवाहा (65) और छोटे भाई धनंजय (28) उन्हें बचाने पहुंचे। दोनों भी करंट की चपेट में आकर झुलस गए। घटना की जानकारी मिलने पर किसी ने विद्युत उपकेंद्र तरकुलवा को फोन कर बिजली आपूर्ति बंद कराई।
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इसके बाद तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तरकुलवा ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने मधुसूदन को मृत घोषित कर दिया। वहीं झुलसे पिता और भाई का इलाज चल रहा है। हादसे के बाद मधुसूदन की पत्नी पुष्पा देवी और चार बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिवार के लोगों का कहना है कि हादसे से घर में मातम पसरा है।
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नगर पंचायत के वार्ड नंबर एक अंबेडकर नगर परसौनी निवासी मधुसूदन कुशवाहा (40) बृहस्पतिवार सुबह खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान खेत में लगे बिजली के खंभे में करंट उतर गया। इसकी चपेट में आने से मधुसूदन गंभीर रूप से झुलस गए।
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पास के खेत में काम कर रहे उनके पिता वर्मा कुशवाहा (65) और छोटे भाई धनंजय (28) उन्हें बचाने पहुंचे। दोनों भी करंट की चपेट में आकर झुलस गए। घटना की जानकारी मिलने पर किसी ने विद्युत उपकेंद्र तरकुलवा को फोन कर बिजली आपूर्ति बंद कराई।
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इसके बाद तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तरकुलवा ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने मधुसूदन को मृत घोषित कर दिया। वहीं झुलसे पिता और भाई का इलाज चल रहा है। हादसे के बाद मधुसूदन की पत्नी पुष्पा देवी और चार बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिवार के लोगों का कहना है कि हादसे से घर में मातम पसरा है।