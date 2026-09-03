Deoria News: रोडवेज बस और मैजिक में भिड़ंत, चालक घायल

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थाना क्षेत्र के मुरार छापर निवासी कृष्णा वर्मा (18) मैजिक लेकर बघौचघाट की ओर जा रहे थे। बघौचघाट-पथरदेवा मुख्य मार्ग पर मदीना बाजार चौराहे के पास सामने से आ रही रोडवेज बस से मैजिक की टक्कर हो गई। मैजिक चालक वाहन में फंस गया और गंभीर रूप से घायल हो गया।हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायल चालक को मैजिक सेनिकाला। इसके बाद उसे उपचार के लिए सीएचसी पथरदेवा भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। संवाद