Deoria News: रोडवेज बस और मैजिक में भिड़ंत, चालक घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Thu, 03 Sep 2026 11:40 PM IST
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बघौचघाट। थाना क्षेत्र के मदीना बाजार चौराहे पर बृहस्पतिवार को रोडवेज बस और मैजिक की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में मैजिक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। रोडवेज बस का अगला शीशा समेत कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि मैजिक वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया।
थाना क्षेत्र के मुरार छापर निवासी कृष्णा वर्मा (18) मैजिक लेकर बघौचघाट की ओर जा रहे थे। बघौचघाट-पथरदेवा मुख्य मार्ग पर मदीना बाजार चौराहे के पास सामने से आ रही रोडवेज बस से मैजिक की टक्कर हो गई। मैजिक चालक वाहन में फंस गया और गंभीर रूप से घायल हो गया।
हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायल चालक को मैजिक सेनिकाला। इसके बाद उसे उपचार के लिए सीएचसी पथरदेवा भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। संवाद
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थाना क्षेत्र के मुरार छापर निवासी कृष्णा वर्मा (18) मैजिक लेकर बघौचघाट की ओर जा रहे थे। बघौचघाट-पथरदेवा मुख्य मार्ग पर मदीना बाजार चौराहे के पास सामने से आ रही रोडवेज बस से मैजिक की टक्कर हो गई। मैजिक चालक वाहन में फंस गया और गंभीर रूप से घायल हो गया।
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हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायल चालक को मैजिक सेनिकाला। इसके बाद उसे उपचार के लिए सीएचसी पथरदेवा भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। संवाद
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