फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Rameshwar's father was murdered in 1975, and the driver was murdered in 2019.

Deoria News: 1975 में रामेश्वर के पिता और 2019 में चालक की हुई थी हत्या

Fri, 02 Oct 2026 11:48 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Fri, 02 Oct 2026 11:48 PM IST
विज्ञापन
Rameshwar's father was murdered in 1975, and the driver was murdered in 2019.
लार। आरएसएस के स्वयं सेवक रामेश्वर तिवारी के पिता जयमंगल तिवारी की हत्या वर्ष 1975 में घर में घुसकर गला रेतकर हुई थी। 2019 में बिहार के रहने वाले ट्रैक्टर चालक संतोष कुमार की पीट कर हत्या कर दी गई थी। मामले में गांव के ही कुछ लोगों पर कार्रवाई की गई थी।
विज्ञापन

परिजन के मुताबिक, जयमंगल तिवारी घर पर ही खेती बाड़ी करवाते थे। जमीन अधिक होना कुछ लोगों को खटकता था। इसको लेकर उनसे भी विवाद चला। रामेश्वर तिवारी जब तीन साल के थे तब उनके पिता की हत्या हुई थी। मां कुंती देवी ने बच्चों का पालन-पोषण किया। बड़े होने के बाद रामेश्वर खुद खेती-किसानी करने लगे।
विज्ञापन

इसी बीच ट्रैक्टर और मिट्टी गिराने सहित राइस मिल का संचालन करने लगे। इसके लिए बिहार के रहने वाले संतोष को भी अपने काम पर रख लिया। संतोष काफी दिनों से परिवार के सदस्य की तरह घर रहने लगा। आरोप है कि किसी बात को गांव के ही लोगों ने उसकी लाठी-डंडे से पिटाई कर हत्या कर दी थी। शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज किया था। अभी परिवार के लोग दोनों घटनाओं को भूलने की कोशिश कर रहे थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसी बीच रामेश्वर तिवारी की हत्या ने पुराने जख्म को कुरेद दिया है। इन घटनाओं से भी पुलिस ने सबक नहीं ली। अब परिवार में तीन बेटियां और एक बेटा विकास तिवारी है। परिजन सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।

घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे डीआईजी एस चनप्पा को बेटे विकास तिवारी ने इस बात की जानकारी दी। इस पर उन्होंने मौजूद पुलिसकर्मियों से तत्काल आरोपियों की पहचान खंगाल उनसे जुड़े अन्य लोगों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed