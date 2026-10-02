रामेश्वर तिवारी हत्याकांड: एसओ सहित चार पुलिसकर्मी निलंबित; पीड़ित परिवार से डीआईजी बोले- कार्रवाई नजीर बनेगी

यूपी के देवरिया जिले के लार थाना क्षेत्र के भीखम छपरा पहुंचे डीआईजी एस चनप्पा ने रामेश्वर तिवारी के परिजनों से मिल घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान परिजनों ने हल्का दारोगा पर लापरवाही का आरोप आरोप लगा कार्रवाई की मांग की। इस पर डीआईजी ने प्रभारी निरीक्षक राकेश सिंह हल्का दरोगा राममूरत बीट सिपाही चंद्रभान भारती, प्रीतम यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वहीं पुलिस लाइन में तैनात निर्भय कुमार को लार थाने की कमान सौंप दी है।

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