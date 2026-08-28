Deoria News: उत्साह के साथ मना रक्षाबंधन का पर्व

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रक्षाबंधन के लिए खरीदार दो दिन पहले से चल रही थी। शुक्रवार को अलसुबह बाजार में मिठाई और राखी की दुकानें खुल गईं। दिन भर इन दुकानों पर ग्राहकों का आना जाना लगा रहा। हनुमान मंदिर, राघवनगर, रामलीला मैदान रोड, मालवीय रोड, सीसी रोड, मोतीलाल रोड और भीखमपुर रोड सहित प्रमुख बाजारों में राखी और मिठाइयों की दुकानें सजी रहीं।रक्षाबंधन की खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग बाजार पहुंचे। इसके चलते गोरखपुर रोड पर वाहनों की रफ्तार धीमी रही और कई स्थानों पर भीड़ के कारण यातायात प्रभावित हुआ। कई बहनें दूर शहरों से अपने मायके पहुंचीं तो कई भाइयों ने कामकाज से समय निकालकर बहनों के घर का रुख किया। बसों और सड़कों पर बढ़ी आवाजाही ने भी त्योहार की रौनक बढ़ा दी।